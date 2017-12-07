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Pendik'te aracın tamponuna köpek sıkıştı

E-5 karayolu Pendik mevkiinde bir araç, ön tamponuna sıkışan köpekle dakikalarca seyir etti.

İHA | 07.12.2017 - 21:28..
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E-5 karayolu Pendik mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında, Edirne istikametine giden 34 FD 4867 plakalı aracın sürücüsü, ön tampona sıkışan yaralı köpekten habersiz dakikalarca yolda gitti.

SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Olayı fark eden aynı istikamette seyir halindeki İbrahim Şahin, korna çalarak sürücüyü uyardı. Aracı durdurmasının ardından köpeğe yardım etmek için araçtan inen Şahin ve sürücü, köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tampona sıkışan köpek ile kilometrelerce gitti VİDEO

Pendik'te aracın tamponuna köpek sıkıştı

KÖPEK TEDAVİ EDİLİYOR

Veteriner hekime götürülen köpeğin 3 yerinde kırık ve iç kanaması olduğu öğrenildi. Köpek tedavisinin ardından Kısırkaya Hayvan Barınağına götürüldü. Yaralı köpeğin burada tedavisi sürüyor.

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