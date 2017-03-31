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Pendik'te banka soygunu girişimi: 2 yaralı

İstanbul Pendik'te bankayı soymak isteyen şahısla bankanın güvenlik görevlisi arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki kişi yaralandı.

31.03.2017 - 15:03
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İstanbul Pendik'te  banka soygunu girişiminde 2 kişi yaralandı. Banka şubesine saat 13.30 sıralarında gelen biri kadın 2 kişi, müşterilerden birini rehin aldı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacağından vurdu.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Soyguncunun da karşılık vermesi üzerine güvenlik görevlisi karnından yaralandı. 2 soyguncu para alamadan geldikleri araçla kaçtı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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