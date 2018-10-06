Pendik'te bir kişi, doğalgaz borusunda asılı bulundu

Aydınlı Yolu Caddesi Heyecan Sokak’ta bulunan üç katlı binanın giriş katına yeni taşınan 55 yaşındaki Sebahattin Kızıldaş henüz bilinmeyen bir nedenle kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

EVDEN KOKU GELİNCE İHBAR ETTİLER

Mahalle sakinlerinin haber alamaması ve evden koku gelmesi üzerine camdan içeriye baktıklarında Sebahattin Kızıldaş’ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Sebahattin Kızıldaş’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.