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Pendik'te bir kişi, doğalgaz borusunda asılı bulundu

İstanbul Pendik'te üç katlı binanın giriş katında oturan Sebahattin Kızıldaş, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

İHA | 06.10.2018 - 00:05..
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Aydınlı Yolu Caddesi Heyecan Sokak’ta bulunan üç katlı binanın giriş katına yeni taşınan 55 yaşındaki Sebahattin Kızıldaş henüz bilinmeyen bir nedenle kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Pendik'te bir kişi, doğalgaz borusunda asılı bulundu

EVDEN KOKU GELİNCE İHBAR ETTİLER

Mahalle sakinlerinin haber alamaması ve evden koku gelmesi üzerine camdan içeriye baktıklarında Sebahattin Kızıldaş’ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Pendik'te bir kişi, doğalgaz borusunda asılı bulundu

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Sebahattin Kızıldaş’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Pendik'te bir kişi, doğalgaz borusunda asılı bulundu

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