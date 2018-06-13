taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.199
USD
4,6274
EURO
5,4464
ALTIN
192,61
PETR
75,5000

Pendik'te çeyiz kavgası: 1 ölü

Pendik’te gelinin çeyizi yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 13.06.2018 - 10:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Pendik'te yaşanan olayda, Diyarbakırlı oldukları öğrenilen iki aile arasında düğün öncesi gelinin çeyizi konusunda tartışma başladı.

SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Evin önünde gerçekleşen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında evdekilerle çeyizi götürmek için gelenler arasında silahlı çatışma çıktı.

Pendik'te çeyiz yüzünden çıkan silahlı çatışma ViDEO

1 KİŞİ ÖLDÜ

Silah seslerini duyan baba balkona çıkarak aşağıya doğru ateş etti. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

Çatışma sırasında sokak içerisinde bulunan vatandaşlar panik yaşayarak sağa sola doğru kaçıştı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

276
Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

395
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

106
Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor

59
Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu

Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu

140
Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı

13
Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle buluştu

190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94