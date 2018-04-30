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Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı

Bir fabrikanın plastik bölümünde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İHA | 30.04.2018 - 23:06..
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Ramazanoğlu Mahallesi’nde bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, patlama riskine karşı da çevreden vatandaşların uzak durması gerektiği söylenildi.

Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı

Yanıcı maddeler nedeniyle yoğun duman çıkarken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. Yangında yaralanan 1 fabrika çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.

Pendik’te fabrika yangını: 1 yaralı

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