Pendik'te gecekondular SHP döneminde yapıldı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir ev sahibi olabilmek için binlerce liralık borçların altına giren insanları düşünmeden, oy toplamak için "Çınarlıdere'den gelen arkadaşlarım orada 50 yıldır oturuyor. Size sözüm söz, Pendik'i önümüzdeki seçimde bize verin 6 ayda tapularınızı vereceğiz." diye konuştu.

Söz konusu bölgeyle ilgili yaşanan süreçlere ilişkin Pendik Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bölgenin içerisinde toplam 372 adet gecekondu bulunmakta olup, bunların 2694 Ada 155 Parsel içerisinde kalan 143 tanesi eski Tapu Tahsislidir. Geri kalan 229 adet 1984-1994 Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) döneminde yapılan gecekondulardır.

Söz konusu bölge, 1987 yılında yapılan imar planlarına kadar hep rekreasyon alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak planlanmış olup, tapu tahsis belgelerinin verildiği tarihte de bölgenin donatı alanı olması nedeniyle tapu tahsis belgeleri Milli Emlak Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir.

ARSA VERİLMESİ ADALETSİZLİKTİR

1987 yılında ve 2008 yılında yapılan imar planları ile 36 dönümlük bir kısmı konut alanı olarak planlanmıştır. Bu alan tüm gecekonduların sorununun çözemeyecek olması nedeniyle 2011 yılında yapılan Nazım İmar Planı ile bölgenin tamamı yani 194 dönüm alan yeniden Günübirlik Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Park Alanı, Otopark Alanı, Açık-Kapalı Spor Tesis Alanı ve Yol Alanı olarak planlanmıştır.

158 dönümlük alan tüm planlarda rekreasyon alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu 194 dönümlük bölgenin bir kısmının konut alanı olarak planlanması durumunda sadece 148 gecekonduya arsa tahsis edilebilecek olup, kalan 224 gecekondu sahibine gerek mevzuat gereği gerekse yine imar planı uyarınca daire tahsis edilmesi yasa gereği zorunluluktur. Bazılarına daire, bazılarına da arsa verilmesinin adaletsiz bir uygulama olacağı da malumdur.

YIKIM YAPILMAMIŞTIR

Burada bulunan gecekonduların tamamı için Yayalar Mahallesi’nde İBB tarafından konut projesi yapılmış olup, son bir yıldır da bu bölgede bulunan gecekondulara tahsis edilmek üzere bekletilmektedir. Bu bölgedeki hak sahiplerinin tercihi ile başvurmak suretiyle tahsisi planlanmış ancak bugüne kadar başvurmamışlardır. Belediyemizce herhangi bir zorlama ve yıkım yapılmamıştır.

ARSA TAHSİS ETMEK HUKUKA AYKIRI

Çınardere’deki gecekondulardan çoğu her halükarda daire tahsis edilerek çözüme kavuşturulacak nitelikte olmasından dolayı mevcut muhitlerine yakın nitelikli dairelerin İBB tarafından tahsisi hak sahipleri açısından avantajdır. Ayrıca bölgede bulunan ve eski tapu tahsisli gecekonduların üzerinde olduğu 2694 ada 155 parselde mülkiyet davası bulunmakta olup halen sonuçlanmamıştır. Bu nedenle de bu parselden arsa tahsis etmek hukuken mümkün değildir.

CHP KAÇAK YAPILANMADAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI

Pendik Belediyesi 2009’dan bu yana 7.000’den fazla gecekondunun problemi kısmen arsa tahsisi, kısmen daire tahsisi ile çözüme kavuşturmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı 1989-1994 yılları arası Pendik’i yönetirken 10.000’e yakın gecekondu ve kaçak yapılaşmadan başka bir şey yapmamıştır. Gecekondu meselesinin siyasi istismarının, yanlış yönlendirme ve bilgilendirmenin hak sahiplerinin yararına olmayacağı aşikârdır.

Pendik Belediyesi olarak yasal çerçevede problemin çözümü için çalışmaktayız. Hak sahipleri için avantajlı teklifimiz vardır, ancak iddia edildiği gibi; zorla evden çıkarma ve yıkım, yalandır! İftiradır! Pendik halkı hukuk ve hakkaniyetten yanadır. Siyasi istismarcılara bugüne kadar prim vermemiş ve her daim sağduyu galip olmuştur.

