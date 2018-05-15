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Pendik'te İDO kazası: Yaralılar var

Yolava-Pendik seferini yapan İDO feribotu, kıyıya yanaşırken iskeleye çarptı. Olayda 10'dan fazla yolcu yaralandı.

İHA | 15.05.2018 - 15:22..
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İDO'nun Yalova - Pendik seferini yapan feribot, kıyaya yanaşırken iskeleye sert bir şekilde çarptı.

10'DAN FAZLA YOLCU YARALANDI

Feribot içerisinde büyük bir paniğe neden olan olayda 10’dan fazla yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Pendik'te İDO kazası: Yaralılar var

"BİRDEN HIZLANDI"

Kazayı yaşayan yolculardan Fatih Savacı, "Yanaşma anıda feribot birden hızlandı. Direkt betona çarptık. Kolumdan yaralandım. 10-15 yaralı var" diyerek olayı anlattı.

Pendik'te İDO kazası: Yaralılar var

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