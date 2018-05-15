Pendik'te İDO kazası: Yaralılar var

İDO'nun Yalova - Pendik seferini yapan feribot, kıyaya yanaşırken iskeleye sert bir şekilde çarptı.
10'DAN FAZLA YOLCU YARALANDI
Feribot içerisinde büyük bir paniğe neden olan olayda 10’dan fazla yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.
"BİRDEN HIZLANDI"
Kazayı yaşayan yolculardan Fatih Savacı, "Yanaşma anıda feribot birden hızlandı. Direkt betona çarptık. Kolumdan yaralandım. 10-15 yaralı var" diyerek olayı anlattı.