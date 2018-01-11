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Pendik'te kaza: 2 ölü 1 yaralı

İstanbul'da gece yarısı saat 02:00 sularında meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 11.01.2018 - 04:40..
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İstanbul'un Pendik ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada iki kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Pendik'te kaza: 2 ölü 1 yaralı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Alkollü olan 46 yaşındaki Halil İbrahim Akar yönetiminde ki 34 VBZ 34 plakalı araç, Pendik Tuzla istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada Güven Maden (30) ve Kızıl Ahmet İmre araçta sıkıştı. Sürücü Halil İbrahim Akar araçtan kendi imkanı ile çıkarken, diğer iki yolcu çıkamayarak olay yerinde can verdi.

Pendik'te kaza: 2 ölü 1 yaralı

CANSIZ BEDENİ 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ÇIKTI

Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Halil İbrahim Akar’ın tedavisini ayakta yaparken, olay yerinde ölen iki kişinin araçtan çıkartılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından Güven Maden ve Kızıl Ahmet İmre’nin cansız bedenini araçtan çıkarttı.

Hafif yaralanan sürücü Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesİ’ne kaldırılırken, olay yerinde ölenler ise Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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