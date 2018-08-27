Pendik'te 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir sitenin parkında meydana geldi. Yaklaşık 7 çocuk öğle saatlerinde sitenin parkında oyun oynamaya çıktı.
7 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SIRTINDAN VURULDU
Çocuklar oyun oynadığı sırada sitenin yakınındaki apartman dairesinde oturan bir şahıs camdan çocuklara bağırarak ateş etti. Açılan ateş sorası 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralandı.
ZANLI SERBEST BIRAKILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kızı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ateş açan şahsın ise serbest bırakıldığı belirtildi.
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SIRTINDA KURŞUNLA YAŞAMINA DEVAM EDECEK
Tedavi altına alınan minik kızın sırtındaki kurşunla yaşayacağı öğrenildi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.