Pendik'te 'maganda kurşunu' bir çocuğu yaraladı

Hasan Ali: En iyi sol bek benim

1 Rus şirket Türkiye ve Rusya'nın S-400 ortaklığını anlattı Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, S-400 anlaşmasının Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

2 John McCain’in ölümü Barzani'yi üzdü ABD'nin savaş politikalarını destekleyerek birçok kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan McCain'in ölümü IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından 'büyük kayıp' olarak nitelendirildi.

3 Düşündüğünüz kadar güvenli olmayan 5 ülke Tatil planına karışmak istemeyiz fakat 2018’in “seyahat riski taşıyan” ülkelerini bilmek isteyebilirsin.

4 Roma Hamamı tarihe ışık tutuyor Roma Hamamı Açık Hava Müzesi ve Ören Yeri, içerisinde barındırdığı mezar stelleri, kitabeler ve mimari parçalardan oluşan bölümleriyle Ankara'nın önemli kültür hazineleri olarak ön plana çıkıyor.

5 Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı Gelin tarafının istediği müzikler çalınmayınca büyük kavga çıktı.

6 Kuşadası 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri başladı 5. Geleneksel Kitap ve Edebiyat Günleri, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda başladı.