Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

İngiltere’de Manchester Arena’da konser sırasında patlama oldu 22 kişi öldü en az 50 kişi yaralandı.

Avusturya askerleri NATO ülkeleriyle birlikte tatbikat yapamayacak ve Avusturya ittifakın önemli ortaklık programlarına katılmayacak.

Ülkeye kaçak yollarla araç sokan bir şebekeden araba temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçeli Ozan Tufan serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdullah Gül aynı karede

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Gül ailesinin gelini de İÜ'den mezun oldu

Abdullah Gül'ün gelini İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Gül çiftinin katıldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma yaptı.