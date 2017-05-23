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Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

Bomba imha uzmanları, top mermisini inceleme yaptıktan sonra imha edecekleri merkeze götürdü.

23.05.2017 - 17:34
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İstanbul Pendik'te bir mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu.

Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu


Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

Pendik'te patlamamış top mermisi bulundu

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