Pendik Kaynarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri şüphelendikleri bir şahsı durdurarak GBT sorgusu yapmak istedi.

Sorgu sırasında şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonrasında şüpheli yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

HAPİS CEZASINDAN KAÇMAK İÇİN SAHTE KİMLİK

Olay yerinde yapılan GBT sorgusunda, şahsın kullandığı kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra gerçek isminin D.E. olduğunu ve çeşitli suçlardan kesilmiş 8 yıl hapis cezası olduğu için sahte kimlik kullandığını itiraf etti.

Pendik'te polisten kaçan şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.E., çıktığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.