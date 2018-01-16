taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,8230
EURO
4,6937
ALTIN
164,85
PETR
69,9900

Pendik'te polisten kaçan şüpheli gözaltına alındı

Yunus polislerinin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışan şüphelinin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

İHA | 16.01.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde meydana gelen olayda Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri şüphelendikleri bir şahsı durdurarak GBT sorgusu yapmak istedi.

Sorgu sırasında şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamaca sonrasında şüpheli yunus polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

HAPİS CEZASINDAN KAÇMAK İÇİN SAHTE KİMLİK

Olay yerinde yapılan GBT sorgusunda, şahsın kullandığı kimliğin sahte olduğu tespit edildi. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra gerçek isminin D.E. olduğunu ve çeşitli suçlardan kesilmiş 8 yıl hapis cezası olduğu için sahte kimlik kullandığını itiraf etti.

Pendik'te polisten kaçan şüpheli gözaltına alındı

Pendik'te polisten kaçan şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli D.E., çıktığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

190
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

59
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

114
İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

50
Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

44
CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

132
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM