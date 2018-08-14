taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.90355
Euro
7.9075
Altın
1195.906
Borsa
92684.55

Pendik'te pompalı tüfekle siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te maskeli bir grup, ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırdı.

DHA | 14.08.2018 - 05:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde, 80 dairenin bulunduğu sitede bir ev sahibi ile site sakinleri arasında 'kiracı' nedeniyle tartışma açıktı. Site sakinleri, kendilerine rahatsızlık veren kiracının çıkarılmasını isterken ev sahibi ise buna karşı çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre ev sahibinin tanıdıklarından oluşan grup, gece saatlerinde pompalı tüfekler ve sopalarla site güvenliğine saldırı düzenledi.

Pendik'te pompalı tüfekle siteyi bastılar

Pendik'te pompalı tüfekle siteyi bastılar

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALADILAR

Korku dolu anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Site girişine ve görevlilerin kulübelerini parçalalayıp rast gelen ateş açan grup güvenlik görevlisi Baran Ş.'yi yaraladı.

Pendik'te pompalı tüfekle siteyi bastılar

Grup, otoparktaki bazı araçlara da zarar verdi. Saldırıda bulunan grup, ardından olay yerinden ayrıldı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayan karışan bir çoğu maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Pendik'te pompalı tüfekle siteyi bastılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

109
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

52
Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

Pakistanlı genç, kamyonla yarışırken hayatını kaybetti

17
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya göre yaşananlar rejim krizi

CHP'li Aykut Erdoğdu'ya göre yaşananlar rejim krizi

39
Kadıköy’de borç cinayeti

Kadıköy’de borç cinayeti

9
Trump aleyhine mesaj atan FBI ajanı kovuldu

Trump aleyhine mesaj atan FBI ajanı kovuldu

8
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM