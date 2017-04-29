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Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Üniversite öğrencilerini taşıyan servis minibüsündeki patlamaya, zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi

29.04.2017 - 14:56
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Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

İstanbul'da öğrenci servisinde meydana gelen patlamaya, minibüse bırakılan el yapımı patlayıcının neden olduğu belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Pendik'te bir öğrenci servisindeki patlamayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

ÇANTA BIRAKILDI

Araştırma sonucunda, servis aracına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çanta bırakıldığı tespit edildi.

Olaya, çantanın içindeki zaman ayarlı el yapımı patlayıcının neden olduğunu belirleyen ekipler, öğrencilerin ve servis şoförünün ifadesine başvurdu.

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Pendik'te 26 Nisan'da özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada 7 öğrenici yaralanmıştı.

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu



Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

Pendik'te servis minibüsünün patlama nedeni belli oldu

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