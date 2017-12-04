Pendik'te silah imalathanesi yapılan yere baskın

İstanbul'da harekete geçen emniyet ekipleri, Pendik’te bulunan bir silah imalathanesine baskın düzenlendi. İmalathaneye yapılan baskında bazı kişiler gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

BODRUM KAT SİLAH İMALATHANESİ OLMUŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Pendik, Fatih Mahallesi Efendiler Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katına baskın düzenledi. Baskında, silah imalatı yaptığı belirlenen kişiler gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Silah imalatında kullanılan makineler ve çeşitli malzemelere de el konulurken bina girişine kameraların olması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.