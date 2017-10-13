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Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

Pendik'te silahlı saldırıda bir kız öğrenci hayatını kaybetti, 2 erkek öğrenci de yaralandı.

13.10.2017 - 19:22
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Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi.  Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı.

KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Helin P. hayatını kaybetti.  Erkek öğrenciler C.Y. ve  D. M.  ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı.

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü VİDEO

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan ve diğer yaralılar hastaneye götürüldü.

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

"POMPALI TÜFEK İLE VURDU"

Bir görgü tanığı, "Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye 'sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?' dedi. Çocuk da, 'bekle bekle' dedi o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti" dedi.

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

Bir başka görgü tanığı ise, "Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya başladı. Peş peşe 3'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi" diye konuştu.

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

Polis olay yeri inceleme ekipleri, ceset ve olay yerindeki incelemelerini tamamladı. Saldırıda hayatını kaybeden Helin P.'nin cenazesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin buradan otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

Yaralı öğrenciler C.Y. ve  D. M.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

Pendik'te silahlı saldırı: Lise öğrencisi kız öldü

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