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Pendik'te uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik’te zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

24.02.2017 - 07:27
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Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.

ŞAFAK OPERASYONU

Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 06.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Pendik, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yavuz Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu

13 KİŞİYE GÖZALTI

Girilen adreste ekipler şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yaptı.
Pendik İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 10 adreste çalışma yapılırken 13 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra 1 iş yeri ve 1 otomobil üzerinde de çalışma yapıldığı belirtildi.

Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Pendik'te uyuşturucu operasyonu

Pendik'te uyuşturucu operasyonu

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