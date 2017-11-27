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Pendik'te yangın: 1 kişi öldü
Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybetti.
AA | 27.11.2017 - 05:25..
Haberler
3. Sayfa
İstanbul'un
Pendik
ilçesinde meydana gelen gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
AA
AA
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