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Pendik'te yangın: 1 kişi öldü

Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybetti.

AA | 27.11.2017 - 05:25..
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İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen gecekondu yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

AA
Pendik'te yangın: 1 kişi öldü

AA
Pendik'te yangın: 1 kişi öldü

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