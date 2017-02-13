Pendik’te yolcu minibüsü devrildi: 1 Yaralı

Kaza 01.00 sıralarında Tavşantepe E-5 yan yol Maltepe istikametinde meydana geldi. İddialara göre Kemal Cengiz idaresindeki 34 M 5800 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından işaret levhalarına çarparak devrildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Cengiz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat tek şeritten verilen trafik, minibüsün çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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