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Pendik'teki banka soygunu kamerada

Kaynarca'da önceki gün 2 kişinin yaralandığı banka soygunu girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

02.04.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir bankanın Kaynarca şubesinde yaşanan soygun girişiminde 2 kişi yaralanmıştı.

KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Soygun girişimi bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde soyguncu U.Ç. kapişonlu ve sırt çantasıyla bankaya girip bankoya yöneliyor. Silahını çıkaran U.Ç. bir müşteriyi rehin alıyor. Bu sırada çevredeki diğer müşteriler dışarı kaçarken bankanın güvenlik görevlisi S.P. de silahını çıkarıp soyguncuya yöneltiyor. Bir süre sonra soyguncu ve rehine alınan kadın bankonun altına doğru gidiyor. Bu sırada silahlar ateşleniyor. Soyguncu bacağından güvenlik görevlisi ise karnından yaralanıp yere düşüyor. Soyguncu rehineyi bırakıp olayın ardından hızla bankadan kaçıyor.

Pendik'teki banka soygunu kamerada VİDEO

Pendik'teki banka soygunu kamerada

YARALI SOYGUNCU HASTANEDE YAKALANDI

Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı güvenlik görevlisinin tedavisi sürerken bacağından vurulan yaralı soyguncu, gittiği özel bir hastanede yakalandı. Polis yaralı soyguncunun evinde ise sevgilisi olduğu öğrenilen Kırgız uyruklu D.Z.’yi gözaltına aldı.

Pendik'teki banka soygunu kamerada

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