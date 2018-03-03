taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,95
PETR
64,5300

Penelope Cruz prenses gibi geldi ağlayarak gitti

Ünlü aktrist Penelope Cruz, Cesar Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi olunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 13:04..
  1. Haberler
  2. Magazin

Fransa'nın saygın sinema ödülleri arasında yer alan Cesar Ödülleri'nde geceye damgasını Penelope Cruz vurdu.

Penelope Cruz prenses gibi geldi ağlayarak gitti

CRUZ 'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

Ünlü aktrist Cruz, mor elbisesi ve şıklığıyla gece boyunca prensesler gibiydi. Cesar Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün de sahibi olan Cruz ödülünü almak üzere sahneye davet edildi.

Penelope Cruz prenses gibi geldi ağlayarak gitti

"PARLAYAN BİR YETENEK"

Sinema Sanatları ve Teknikleri Akademisi Başkanı Alain Terzian Cruz'u sahneye davet etmeden önce "Penelope Cruz uluslararası yapımlarda da daha düşük bütçeli yapımlarda da parlayan bir yetenek" diye konuştu.

Penelope Cruz prenses gibi geldi ağlayarak gitti

CRUZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kariyeri boyunca birlikte önemli filmler çektiği yönetmen Pedro Almodovar'ın elinden ödülünü alan 43 yaşındaki aktrist, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ayrılık Hande Doğandemir'e yaradı
Mert Fırat'tan ayrılan Hande Doğandemir kilo verdi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in arası bozuldu
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftine nazar değdi.
Sırp basını: Emina eski aşkı Marko'ya dönecek
Emina Sandal ile Mustafa Sandal evlerini 6 ay önce ayırdı.
Emrah Karaduman ceza yedi
500 bin TL'lik aracına sigorta yaptırmayan Emrah Karaduman'a trafik polisleri ceza kesti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

40
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

38
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

40
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

46
Raco ele geçirildi

Raco ele geçirildi

91
Raco'ya girildi: İlk görüntüler

Raco'ya girildi: İlk görüntüler

90
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM