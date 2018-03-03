Penelope Cruz prenses gibi geldi ağlayarak gitti

Fransa'nın saygın sinema ödülleri arasında yer alan Cesar Ödülleri'nde geceye damgasını Penelope Cruz vurdu.

CRUZ 'YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

Ünlü aktrist Cruz, mor elbisesi ve şıklığıyla gece boyunca prensesler gibiydi. Cesar Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün de sahibi olan Cruz ödülünü almak üzere sahneye davet edildi.

"PARLAYAN BİR YETENEK"

Sinema Sanatları ve Teknikleri Akademisi Başkanı Alain Terzian Cruz'u sahneye davet etmeden önce "Penelope Cruz uluslararası yapımlarda da daha düşük bütçeli yapımlarda da parlayan bir yetenek" diye konuştu.

CRUZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kariyeri boyunca birlikte önemli filmler çektiği yönetmen Pedro Almodovar'ın elinden ödülünü alan 43 yaşındaki aktrist, gözyaşlarına hakim olamadı.