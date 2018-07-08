Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesinde, etrafı tamamıyla ağaçlarla çevrili kampta, yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekiyor. Giriş bölümünde "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center)" yazılı tabelanın asılı olduğu kampın etrafında güvenlik kameraları yer alıyor.

Kampın girişinde bulunan dış kısmı aynalı camlarla kaplı güvenlik odasında bulunan güvenlik görevlileri içerideki binaların farklı noktalarında yer alan çok sayıda kamerayla girenleri yakın takipte tutarken, gelenler fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda uyarılıyor.

Pensilvanya'daki FETÖ kampı ViDEO

AMERİKALI SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ AA EKİBİNİ UZAKLAŞTIRDI

Girişinde Amerikalı silahlı ve çelik yelekli özel güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu kampa, araçlar detaylı aramadan geçirilerek alınıyor. AA ekibinin girişten görüntü almak istemesi üzerine kapıdaki silahlı güvenlik görevlisi gelerek sözlü uyarıda bulundu. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken görevli, AA ekibinin basın kartlarını göstermesine rağmen yolun karşısına geçmesini istedi.

FETÖ MENSUPLARININ YÜZLERİNİ GİZLEME ÇABALARI

Bu arada kampa giren FETÖ üyelerinin cep telefonlarını ve elektronik cihazlarını güvenliğe bıraktıkları gözlendi. AA kamerasının çekim yaptığını fark eden bazı FETÖ mensuplarının tedirgin halleri ve elleriyle yüzlerini gizleme çabaları objektiflere yansıdı.

Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınan Türkyolu’nun ve ailesinin gayrimenkul zenginliği dikkati çekiyor. Türkyolu'nun, örgütün illegal kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.

ABD’de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan gayrimenkul bilgilerine göre, Türkyolu’nun, eşi, kızı ve oğlunun üzerine kayıtlı Saylorsburg’ta 6 ayrı ev bulunuyor. Bu evlerden 3’ü Cevdet Türkyolu ve eşinin üzerine kayıtlı görünürken, 2’si kızı Büşra Türkyolu’nun, biri ise oğlu Esat Türkyolu’nun mülkiyetine kayıtlı bulunuyor.

FETÖ kampının hemen yakınında bulunan evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor. Ayrıca Türkyolu’nun Florida’da bulunan iki evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando’daki evinin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor. Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesinin üzerine kayıtlı toplamda 7 konut bulunuyor.

Bu arada 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya’da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da 1 olmak üzere dört şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanan Türkyolu'nun, ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname, soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada bulunmuştu.

TÜRKYOLU AİLESİNİN EVLERİNDE ABD BAYRAKLARI

Cevdet Türkyolu’nun kızı Büşra Türkyolu’nun evinin girişinde asılı ABD bayrağı AA objektiflerine yansıdı. Türkyolu’nun kızı Büşra Türkyolu’nun evinin hemen arkasındaki arazide ise FETÖ üyeleri tarafından kurulan "Gurbet Mezarlığı (Gurbet Cemetery)" bulunuyor.

Mezarlığın bitişiğindeki, Türkyolu ailesine ait ikinci bir evin camının iç kısmında da Amerikan bayrağının asılı olması dikkati çekti. AA ekipleri, daha öncede Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Yıldırım’ın iş yerine ABD bayrağı asmaya çalışırken bunu önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki çalışanına öptürdüğünü görüntülemişti. Yıldırım’ın çalışanı daha sonrada ABD bayrağını coşkuyla sallamıştı.

ESAT TÜRKYOLU'NUN İSMİ DARBE BELGESİNDE YER ALMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan cep telefonlarından ikisinin, örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor Akıncı Üssü darbe girişimi davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.