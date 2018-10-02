Penta Özel Ölçüm Testi çocuğunuzun başarısını raporluyor

Çocuklarımızın eğitim ve sosyal hayatının profesyonel bir ekip tarafından sistematik bir yöntemle yönetilmesini sağlayacak yepyeni bir sistem.

PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLARI NASIL ÇALIŞIR

- Öncelikle, 550 sorudan, 80 envanterden ve 16 farklı öğrenme stilinden oluşan check-up programı uygulanarak öğrenci ile ilgili, kişisel, akademik, psikolojik, ailesel tüm ayrıntılar analiz edilir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda süreç planlanır, organize edilir ve kompleks bir çalışma uygulanır.

- Süreç aile, okul ve öğretmenlerin sağlıklı koordinasyonu ile kontrollü şekilde yürütülür.

Penta Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Cengiz Altıntaş, “Bu sistem ile oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz.” Türkiye’deki ilk Öğrenci Koçluğu kurumlarından biri olan Penta Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Cengiz Altınyaş, bu yeni nesil eğitim sistemi hakkında önemli bilgiler veriyor.

Altıntaş, “Yeni nesil öğrenci koçluğu gelişmiş ülkelerde kullanılan ve öğrenciyi başarıya götürürken, profesyonel, bir eğitim planlama süreç ve yöntemi uygulayan kompleks bir çalışmadır.” diyor.

Eğitim Koçları, checkup programı ile, öğrencinin en derin sorunlarını tespit ediyor, çözüm önerileri ile geleceğe ışık tutuyor. Çocuğun akademik yaşamından, sosyal çevresine, aile yaşamından akran ilişkilerine kadar, sınav zamanı ders çalışmasından, notlarına kadar A’dan Z’ye her şeyiyle ilgilenip ona tüm eğitim hayatı boyunca ilerleyebileceği yol haritasını çiziyor.

ÇOCUĞUNUZA ÖZEL DERS ALDIRMAK YERİNE

Çocuğunuzun derslerinde anlamadığı noktalar varsa, Penta Öğrenci koçları öğrencinin eksikliğinin nedenlerini, spesifik olarak hangi konularda eksik olduğunu analiz ediyor, sorunları buluyor, konusunda uzman branş öğretmenlerinden ders takviyesi yaptırıyor ve çözümleri için öğrenciyi yönlendiriyor. Yeni nesil bu öğretim sistemi sayesinde ileride de öğrencinin bir daha bu derste sorun yaşamaması sağlanıyor.

HER ÇOCUK ÖZELDİR

Her çocuk özeldir anlayışıyla yola çıkan Penta Koçluk Eğitim Danışmanlık Kurumu çocuğunuzun tüm eğitim hayatıyla ilgileniyor. Türkiye'de bir ilk olan bu sistemde profesyonel öğrenci koçları öğrenciyle iletişime geçerek ayrıntılı bir yetenek analizi yapıyor. Ardından çıkan sonuçlar doğrultusunda izlenmesi gereken bir yol haritası belirleyerek ortaya konulan akademik ihtiyaçlar doğrultusunda, Öğrenci Koçluğu, Akademik Takviye Programı ve Etüt Programı düzenliyor. Öğrencinin tüm yaşamsal alanlarına, doğru dokunuş için gerekli tüm çalışmaları yaparak gerek öğrenim hayatında gerekse sosyal hayatında başarılı olmasını sağlıyor.