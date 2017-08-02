Pentagon: ABD imparatorluğu çöküyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington’da endişe yaratan bir rapor yayımladı.

Araştırmayı yapan Amerikan Ordusu Savaş Üniversitesi’ne bağlı bir grup muvazzaf ve emekli subayın görüşleri şöyle: "2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD öncülüğünde kurulan uluslararası düzen zayıflıyor, hatta yıkılıyor. Ve ABD bu düzen içerisindeki liderliğini kaybediyor. Yani Amerikan imparatorluğu çöküyor."





“Tehlikeyi bilerek: Liderlik sonrası dünya düzeninde risk analizi” ismiyle hazırlanan rapor, ABD Savunma Bakanlığı ve ABD ordusundan üst düzey isimlere danışılarak, 1 yıllık araştırmanın sonucunda kaleme alındı.

"ABD YENİ DÜZENE AYAK UYDURAMIYOR"

Rapora göre, Amerikan imparatorluğunun çökmesinde en önemli etkenlerden biri uluslararası düzenin evriliyor olması. Yeni düzende dünya genelinde hemen hemen bütün devlet aygıtlarının otoritesi azalıyor. ABD tüm bu trendlerden nasibini alıyor ve yeni düzene ayak uyduramıyor.

"EN BÜYÜK TEHDİT SADECE ÇİN VE RUSYA DEĞİL"

Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre rapor yeni düzeni “otoriteye direniş” olarak tanımlıyor. Buna göre ABD çıkarlarına en büyük tehdit sadece Çin ve Rusya gibi büyük rakiplerden gelmiyor.

En önemli tehditlerden birisi de Arap Baharı gibi isyanlar. Araştırmacılar bu tür vakaların sadece Ortadoğu değil, tüm dünyada patlak verebileceğini ve devletlerin otoritelerini derinden sarsabileceğini düşünüyor.

"DAHA FAZLA ASKERİ YAYILMACILIĞA İHTİYACIMIZ VAR"

Araştırmada “ABD gücünü korumak için ne yapmalı?” sorusunun yanıtı da aranıyor. Öneriler şöyle sıralanıyor: Daha fazla istihbarat faaliyeti, algıların stratejik olarak manipüle edilmesi yani propaganda, psikolojik savaş ve daha fazla askeri yayılmacılık.

Ayrıca ABD ordusu yeni gelişen düzene karşı daha esnek olmalı ve hacmini genişletmeli.