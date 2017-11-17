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Pentagon: ABD rakipleri üzerindeki üstünlüğünü kaybediyor

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD'nin askeri olarak Çin ve Rusya gibi rakiplerine göre güç kaybettiğini belirtti.

17.11.2017 - 02:45
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ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde yaptığı  açıklamada "Üstünlüğümüz artık eskisi kadar büyük değil" şeklinde konuştu. Dunford, Rusya ve Çin gibi ülkelerin Washington’un üstünlüğünü minimuma indirgeyecek biçimde geliştiğini vurguladı.

Pentagon: ABD rakipleri üzerindeki üstünlüğünü kaybediyor

"ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ MUĞLAK HALE GELDİ"

Sputnik'in haberine göre; Dunford, “Örnek olarak Avrupa’daki deniz kuvvetleri ittifakını alırsak Rusya, Transatlantik bağların bizim için NATO kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme açısından çok önemli olduğunu anlıyor” dedi.

Dunford, “Son 10-15 yılda üstünlüğümüz daha muğlak hale geldi. Üstünlüğümüz artık eskisi kadar büyük değil” diye ekledi.

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