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Pentagon: ABD, Türkiye ile bir krizde değil

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, ABD’nin Türkiye ile bir krizde olmadığını belirtti.

AA | 26.01.2018 - 01:20..
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı operasyonlardan dikkatleri çekmeye neden olabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARI VAR"

Türkiye’nin, "ABD’nin PYD/PKK’ya silah yardımını durdurması" talebine yönelik bir soruya White, "Şu anda Türkiye ile çok yakın çalışıyoruz. Onlar bizim NATO müttefikimiz ve meşru güvenlik kaygıları var. Dolayısıyla onlarla görüşmelere devam edeceğiz." dedi.

Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda bir krizin başlamak üzere olup olmadığına dair bir soruya ise White, "Türkiye ile krizde değiliz. Türkiye bir müttefiktir ve onlarla çalışıyoruz. Ancak şu anki saldırı (Zeytin Dalı Harekatı) dikkatleri dağıtıyor. Müttefikler olarak elimizdeki göreve yani DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalıyız.” şeklinde yanıt verdi.

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