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Pentagon, Afrin konusunda geri adım attı

Pentagon Sözcülerinden Binbaşı Galloway: "Afrin'de PYD/PKK'yı kabul etmiyoruz, onlarla hiçbir işimiz yok." açıklaması yaptı.

AA | 16.01.2018 - 19:49..
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Pentagon, Afrin konusunda geri adım attı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afrin'deki PYD/PKK unsurlarını desteklemediklerini ve onları DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görmediklerini açıkladı.

"PKK'YLA İŞİMİZ YOK"

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Afrin'de bulunan PYD/PKK unsurlarına ilişkin, "Onları DEAŞ mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onları desteklemiyoruz ve onlarla hiçbir işimiz yok." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VERMİYORLARMIŞ

ABD'nin Afrin'de verdiği bir destek veya eğitim olmadığına işaret eden Binbaşı Galloway, "SDG alanlarının dışındaki unsurlar, bizden herhangi bir eğitim-tavsiye-destek almıyor. Desteklediğimiz gruplar özellikle DEAŞ karşıtı operasyonlara katılan gruplardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Afrin'e muhtemel operasyonlarının da parçası olmadıklarını aktaran Galloway tüm tarafları, gerginliği tırmandıran adımlardan kaçınmaya teşvik ettiklerini kaydetti.

"AFRİN OPERASYON ALANIMIZ DEĞİL"

Gün içerisinde AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon ise Türkiye'nin Afrin'e muhtemel bir operasyonunda, koalisyonun oradaki PYD/PKK unsurlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Afrin operasyon alanımız değil. Başta Ebu Kemal'in Kuzeyi ve Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki alanlar olmak üzere, Orta Fırat Vadisi boyunca kalan ceplerde DEAŞ'ı yenmek üzere ortaklarımıza destek veriyoruz." yanıtını vermişti.

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