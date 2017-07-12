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Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulamadı

ABD ile Rusya arasında DEAŞ'la mücadelede Bağdadiyi kim öldürecek yarışı sürüyor.

12.07.2017 - 08:04
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Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulamadı

Bir ay önce Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bu açıklamadan bir hafta sonra 22 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanlığı da; "Bağdadi'yi öldürdüğümüz neredeyse kesin" demişti.

Tüm bu yaşananların ardından dün öğleden sonra Rus kaynakların geçtiği haberde; Bağdadi'nin ölümünün DEAŞ tarafından doğrulandığı ifadeleri yer almıştı.

PENTAGON AÇIKLAMA YAPTI

Ancak, Bağdadi'yi öldürme konusunda yarışa Rusya ile yarışa giren ABD'den açıklama gecikmedi.

Pentagon, elinde DEAŞ örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddialarını doğrulayacak bilgi olmadığını açıkladı.

GÖZLEM ÖRGÜTÜ "ÖLDÜ" DEDİ

Öte yandan; Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, kısa süre önce Reuters'a yaptığı açıklamada Bağdadi'nin öldürüldüğüne dair elinde "teyit edilmiş bilgi" olduğunu belirtmişti.

DEAŞ Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı haberi
Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrulamadı

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