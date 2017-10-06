Pentagon: Bağdadi'nin yaşadığına inanıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu.

Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon, söz konusu ses kaydı üzerinde yapılan incelemelerin Bağdadi'nin yaşadığını gösterdiğini söyledi.



Pahon, "ABD istihbarat kurumları Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken bu da Bağdadi'nin en azında ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir." dedi.

"YERİNİ HERKESTEN ÇOK BİLMEK İSTİYORUZ"

Amerikan istihbaratının ses kaydının nerede alındığını tespit edip etmediğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınan Pahon, "Yerini herkesten çok bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

BAĞDADİ'YE AİT 46 DAKİKALIK SES KAYDI

Geçen ay Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen 46 dakikalık bir ses kaydı yayınlanmıştı. Kayıttaki kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden olmuştu.

Pentagon da bu kaydı incelemeye aldığını bildirmişti.

Kayıtta konuşan kişi, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniyordu.