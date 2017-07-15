Pentagon: DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı öldürüldü

Pentagon Sözcüsü Dana White, yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün Kunar ilindeki merkezine yönelik saldırının 11 Temmuz'da yapıldığını belirtti.

White, "Saldırıda DEAŞ-Horasan'ın başka mensupları da öldürüldü ve bu saldırı terör örgütünün Afganistan'da varlığını genişletme planını önemli ölçüde akim bırakmıştır." ifadesini kullandı. White, ABD'nin, örgütün eski lideri Hafız Sayed Han'ı Temmuz 2016'da, Abdul Hasib'i de nisanda öldürdükten sonra Ebu Sayed'in örgütün liderliğine seçildiğini kaydetti.

ABD ve Afgan kuvvetleri, mart ayında DEAŞ'ı Afganistan'ın güneydoğusundaki Nangahar ilinden temizlemek üzere bölgeye operasyon başlatmıştı.

ABD bombardıman uçakları, nisan ayında bölgede "bombaların anası" olarak bilinen 19 ton patlayıcı taşıyan MOAB bombası atmıştı.