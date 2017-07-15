taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

Pentagon: DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, öldürüldüğünü bildirdi.

15.07.2017 - 01:10
  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon Sözcüsü Dana White, yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün Kunar ilindeki merkezine yönelik saldırının 11 Temmuz'da yapıldığını belirtti.

White, "Saldırıda DEAŞ-Horasan'ın başka mensupları da öldürüldü ve bu saldırı terör örgütünün Afganistan'da varlığını genişletme planını önemli ölçüde akim bırakmıştır." ifadesini kullandı. White, ABD'nin, örgütün eski lideri Hafız Sayed Han'ı Temmuz 2016'da, Abdul Hasib'i de nisanda öldürdükten sonra Ebu Sayed'in örgütün liderliğine seçildiğini kaydetti.

ABD ve Afgan kuvvetleri, mart ayında DEAŞ'ı Afganistan'ın güneydoğusundaki Nangahar ilinden temizlemek üzere bölgeye operasyon başlatmıştı.

ABD bombardıman uçakları, nisan ayında bölgede "bombaların anası" olarak bilinen 19 ton patlayıcı taşıyan MOAB bombası atmıştı.

İlginizi Çekebilir
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.
Suudi Arabistan'da devriye aracına saldırı
Katif kentinde son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda 1 asker öldü, 1'i yaralandı.
Yunan tavernasında yeni rakılı 'helal et' çağrısı
Yunanistan'ın Thassos adasında bulunan ve et ürünleriyle ünlü Elena restoran Türk müşterileri için ilginç bir çağrıya imza attı.
Suriye'de rejim gazlı saldırı düzenledi
Rejimin, başkentin Doğu Guta bölgesindeki askeri muhaliflere içeriği bilinmeyen gazla saldırması sonucu 3 muhalif yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

0
Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

1
Aydın Valisi Koşger'den dünya medyasına 15 Temmuz mesajı

Aydın Valisi Koşger'den dünya medyasına 15 Temmuz mesajı

5
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

6
İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

1
Pentagon: DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı öldürüldü

Pentagon: DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı öldürüldü

1
Artvin'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 9 yaralı

Artvin'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 9 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM