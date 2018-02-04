Pentagon: Karadan havaya tipi silah vermedik

PKK ve Suriye'deki uzantılarına tırlarla mühimmat gönderen ABD, 'Suriye'deki partlerimiz'diyerek söz ettikleri teröristlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah göndermediklerini iddia etti.

"KARADAN HAVAYA TİPİ SİLAH VERMEDİK"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, "ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil.” dedi.

İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürülmesi üzerine konuşan Pahon, "Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.