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Pentagon Münbiç'ten fotoğraf paylaştı

Terör sevici ABD askeri Münbiç'in merkezine yol alan Türk ordusunu izliyor. Menbiç çevresinde ABD askerleriyle Türk askerleri çifte devriye atmaya başladı.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 08:02..
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Pentagon Münbiç'ten fotoğraf paylaştı

Türkiye geçtiğimiz yıl Menbiç'e girerek YPG/PKK'lı teröristler için stratejik önemi olan bölgeyi kontrol altına almak istiyordu. Ancak ABD'nin terör seviciliği sürecin uzamasına neden oldu.

TÜRKİYE GİREMEZ DENİYORDU

Türkiye diplomatik ve askeri çabalarını sürdürerek YPG/PKK ve DEAŞ terörünün üzerine gitmeye devam etti. Daha önce ABD askerleri Türk ordusunun Münbiç'e gelemeyeceğini iddia ederek YPG/PKK'lı teröristlerle bölgeden sizi gözlüyoruz pozları veriyordu.

Pentagon Münbiç'ten fotoğraf paylaştı(ABD askerinin Mübiç'ten sizi gözlüyoruz, TSK Münbiç'e giremez pozları)

Ancak bölgenin en önemli küresel gücü konumundaki Türkiye ve Türk ordusu bu oyunların hepsini bozdu. Girilemez denilen Menbiç'e girdi. Üstelik ABD askerleriyle devriye atmaya başladı.

FOTOĞRAFLAR DEĞİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bölgeden fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda ABD devriyesiyle Türk devriyesi birlikte yer alıyor.

Pentagon Münbiç'ten fotoğraf paylaştı

TSK ŞEHİR MERKEZİNE GİRECEK

Önümüzdeki günlerde şimdilik Münbiç şehir merkeznini dışında devriye atan Türk Silahlı Kuvvetleri, içeri girerek bölgeyi kontrol altına alacak. Bu sırada PYD/PKK'lı teröristler bölgeden tamamen çıkarılacak.

Pentagon Münbiç'ten fotoğraf paylaştı

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