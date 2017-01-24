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Pentagon: Musul'un doğu yakası alındı

Pentagon, Musul'un Dicle nehrinin kıyıları ve nehir üzerindeki beş köprü dahil, doğu yakasının tamamının örgütün elinden alındığı açıklandı.

24.01.2017 - 23:42
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Pentagon: Musul'un doğu yakası alındı

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, şehrin doğu yakasında geriden temizliğin devam ettiği vurgulanırken, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin sivil kayıplarını önlemek için oldukça "profesyonel davrandığı" ifade edildi.

Pentagon: Musul'un doğu yakası alındı

Açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Musul’u kurtarma operasyonuna yaptığı katkı ile ilgili şu bilgiler aktarıldı: “Koalisyon, 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana Irak güvenlik güçlerine destek olarak 558 hava saldırısı düzenledi ve DEAŞ’a ait hedeflere 10 bin 115 adet bomba bıraktı. Bu bombalarla 151 bomba yüklü araç, 361 bina/tesis, 140 tünel, 408 araç, 392 sığınak, 24 uçaksavar, 315 top sistemi yok edildi.”

"IRAK HALKI İÇİN BÜYÜK BAŞARI"

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Tümgeneral Stephen Townsend ise Musul’un doğusunun DEAŞ’tan alınmasını, “Irak halkı, ordusu ve hükümeti için büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

Pentagon: Musul'un doğu yakası alındı

"DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ İÇİN GİDİLECEK ÇOK YOL VAR"

Townsend, şunları kaydetti: “Bu iş dünyadaki her ordu için çok zor bir iş olacaktı ve tabii ki Iraklıların 2014 yılından bu yana katettikleri mesafe, yıllar süren savaş ve istikrarsızlıktan sonra barış ve güvenliğin elde edilmesi için bir umut veriyor. DEAŞ’ın Irak’tan temizlenmesi için daha gidilecek çok yol var ve Musul’un batısındaki DEAŞ karşıtı savaş doğudakinden daha zor olacak fakat Irak güvenlik güçleri hem profesyonel hem de güçlüdür ve DEAŞ’ın Irak’ta sayılı günlerinin kaldığına inancım tamdır.”

Pentagon: Musul'un doğu yakası alındı

Açıklamada ayrıca, ABD’nin ekim 2014’ten bu yana 50 bin civarında Irak ve Peşmerge askerini eğittiği ve Irak’ta toplam 17 bin hava saldırısı düzenlediği bilgisine de yer verildi.

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