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Pentagon: PKK'ya verdiğimiz silahları toplayacağız

PYD'ye verilen silahları toplayacaklarını söyleyen Pentagon Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, verilen silahların listesinin Türkiye'de olduğunu açıkladı.

AA | 30.11.2017 - 23:48..
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ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, müttefikleri PKK'ya verdikleri silahların Türkiye'yi tehdit ettiğini itiraf etti. Açıklamada, ağır silahlarla birlikte ağır zırhlı araçların da geri alınacağı belirtildi.

Pentagon: PKK'ya verdiğimiz silahları toplayacağız

"SİLAHLARI TOPLAYACAĞIZ"

Envanter ve rakam konusunda bilgi verme yetkisinin bulunmadığını ifade eden Pahon, "Kategorik olarak, müttefikimizden Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız. Bunların envanteri Türklerde var." dedi.

Bir soru üzerine Sözcü, terör örgütü PYD/PKK'ya verilen ve çatışma malzemesi olmayan dozer, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) kazıcıları ile Humvee olarak bilinen personel taşıyıcılarının geri alınmayacağını dile getirdi.

Pahon, bununla birlikte, MRAP tipi zırhlı araçların yanı sıra makineli tüfekler, roketatarlar ve "zırhlı araçlara karşı koyabilecek diğer silahları" toplayacaklarını kaydetti.

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