Pentagon sözcüsü Esad soruna cevap vermedi

Basın karşısına çıkan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, 'Beşar Esad rejiminin terör örgütü YPG'ye geçiş izni vermesi' sorusunu geçiştirdi.
"YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"
Gazeteciler, Şam yönetiminin desteklediği teröristlerin YPG'ye destek vermesinin, ABD ve Beşar Esad'ın işbirliği yaptığı anlamına gelip gelmeyeceğini sordu.
Sözcü önce soruya yazılı yanıt vereceğini söyledi. Sorunun tekrarlanması üzerineyse bölgenin karmaşık bir savaş alanı olduğunu belirtti. Tüm tarafları DAEŞ'le mücadeleye odaklanmaya çağırdı.