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Pentagon sözcüsü Esad soruna cevap vermedi

Pentagon Sözcüsü, Esad rejiminin ABD beslemesi YPG'ye göz yumması üzerine, 'Suriye ile müttefik misiniz?' sorusunu yanıtsız bıraktı.

AA | 23.02.2018 - 07:20..
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Basın karşısına çıkan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, 'Beşar Esad rejiminin terör örgütü YPG'ye geçiş izni vermesi' sorusunu geçiştirdi.

Pentagon sözcüsü Esad soruna cevap vermedi

"YAZILI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Gazeteciler, Şam yönetiminin desteklediği teröristlerin YPG'ye destek vermesinin, ABD ve Beşar Esad'ın işbirliği yaptığı anlamına gelip gelmeyeceğini sordu.

Sözcü önce soruya yazılı yanıt vereceğini söyledi. Sorunun tekrarlanması üzerineyse bölgenin karmaşık bir savaş alanı olduğunu belirtti. Tüm tarafları DAEŞ'le mücadeleye odaklanmaya çağırdı.

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