ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), F-15 savaş uçakları ve MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları ile 16 Mart tarihinde Suriye’nin Halep iline bağlı Cina köyüne bir camiye yönelik hava saldırısına dair soruşturmasını tamamladığını duyurdu.

"TEK HATA, BİNANIN CAMİYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLGİSİNİN YETERSİZLİĞİ"

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) telefonla bağlanan CENTCOM Harekat Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Paul Bontrager, söz konusu saldırıda tek hatanın binanın camiyle ilişkili olduğuna dair ellerinde yeterli bilgi bulunmaması olduğunu iddia etti.

Bontrager, “Bu saldırı ile ilgili kaygı (komutanın) elinde saldırı kararını vermek zorunda olduğu zamanda, bina ile ilgili angajman yetkisi için yeterli bilgi olmamasıydı.” dedi.

Binanın cami ile irtibatlı olmasının, saldırıyı yasal olarak engelleyemeyeceğini anlatan ABD’li komutan cami ile ilişkili olduğu tespit edildiği takdirde saldırı yetkisini daha üst düzeylerden almak gerekebileceğini bildirdi.

"EL KAİDE LİDERLERİNİ VURDUK, BİR SİVİL ÖLDÜ"

El Kaide liderlerinin hedef alınan binada toplantı halinde bulunduklarından emin olduklarını iddia eden Bontrager, “Bu istihbaratı yanılsayacak tek bir bilgi yok.” diye konuştu.

Sivilleri hedef almadıklarını kaydeden Tuğgeneral Bontrager, "Yüksek sayıda sivilin öldürüldüğüne dair haberleri dikkate aldık ancak soruşturmamızda bu iddiaları destekleyecek bulgulara rastlamadık.” ifadesini kullandı.

(ABD ordusunun vurduğu cami)

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Saldırı sonrasında hastanelere götürülen kişileri hedef almadıklarını bildiren Bontrager, saldırıda sadece bir sivilin hayatını kaybettiğini ve onun da boyundan yola çıkılarak, çocuk olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Söz konusu kişinin bir savaşçı olmadığını ve saldırı öncesinde de orada bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan ABD’li komutan, hedef alınan gruba nispeten söz konusu sivilin ölümününe ilişkin, “Orantılı güç kullanma esaslarına uygun.” değerlendirmesini yaptı.