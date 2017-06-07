taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5487
EURO
3,9985
ALTIN
146,87
PETR
48,2000

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

ABD ordusunun, Halep'in Cina köyünde yapılan hava saldırısına yönelik açtığı soruşturmanın detayları açıklandı.

07.06.2017 - 23:59
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), F-15 savaş uçakları ve MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçları ile 16 Mart tarihinde Suriye’nin Halep iline bağlı Cina köyüne bir camiye yönelik hava saldırısına dair soruşturmasını tamamladığını duyurdu.

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

"TEK HATA, BİNANIN CAMİYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU BİLGİSİNİN YETERSİZLİĞİ"

Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) telefonla bağlanan CENTCOM Harekat Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Paul Bontrager, söz konusu saldırıda tek hatanın binanın camiyle ilişkili olduğuna dair ellerinde yeterli bilgi bulunmaması olduğunu iddia etti.

Bontrager, “Bu saldırı ile ilgili kaygı (komutanın) elinde saldırı kararını vermek zorunda olduğu zamanda, bina ile ilgili angajman yetkisi için yeterli bilgi olmamasıydı.” dedi.

Binanın cami ile irtibatlı olmasının, saldırıyı yasal olarak engelleyemeyeceğini anlatan ABD’li komutan cami ile ilişkili olduğu tespit edildiği takdirde saldırı yetkisini daha üst düzeylerden almak gerekebileceğini bildirdi.

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

"EL KAİDE LİDERLERİNİ VURDUK, BİR SİVİL ÖLDÜ"

El Kaide liderlerinin hedef alınan binada toplantı halinde bulunduklarından emin olduklarını iddia eden Bontrager, “Bu istihbaratı yanılsayacak tek bir bilgi yok.” diye konuştu.

Sivilleri hedef almadıklarını kaydeden Tuğgeneral Bontrager, "Yüksek sayıda sivilin öldürüldüğüne dair haberleri dikkate aldık ancak soruşturmamızda bu iddiaları destekleyecek bulgulara rastlamadık.” ifadesini kullandı.

(ABD ordusunun vurduğu cami)

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

Halep'te camiye hava saldırısı: 58 ölü VİDEO

Saldırı sonrasında hastanelere götürülen kişileri hedef almadıklarını bildiren Bontrager, saldırıda sadece bir sivilin hayatını kaybettiğini ve onun da boyundan yola çıkılarak, çocuk olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

Söz konusu kişinin bir savaşçı olmadığını ve saldırı öncesinde de orada bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan ABD’li komutan, hedef alınan gruba nispeten söz konusu sivilin ölümününe ilişkin, “Orantılı güç kullanma esaslarına uygun.” değerlendirmesini yaptı.

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir
Gürcistan'da deprem
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Trump Katar Emiri ile telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda görüştü.
Londra'yı kana bulayan teröristlerin aracından molotof çıktı
İngiltere'de son üç ay içinde üçüncü kez terör saldırısı yapılırken, ele geçirilen malzemelerin arasında molotof olması dikkat çekti.
Trump FBI direktörü adayını açıkladı
ABD Başkanı Trump, adayını Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

2
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM