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Pentagon, Suriye'den çekilmeye 'dedikodu' dedi

Pentagon sözcüsü, Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddialarını dedikodu olarak niteledi.

AA | 05.04.2018 - 21:40..
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Pentagon, Suriye'den çekilmeye 'dedikodu' dedi

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump"Çok yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet. Çekilme konusunu Savunma Bakanı ile konuştum." demişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ordunun Suriye'den çekeceği yönündeki iddiaları dedikodu olarak değerlendirdi.

PENTAGON: DEAŞ BİTMEDİ

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ’ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız.

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