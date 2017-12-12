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Pentagon transseksüelleri orduya alacak

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Trump’ın itirazına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduya katılmasına izin vereceği bildirildi.

AA | 12.12.2017 - 07:22..
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Pentagon transseksüelleri orduya alacak

trans

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlarla ülkede tam hakimiyet sağlayamıyor.

TRUMP'IN SÖZÜ GEÇMİYOR

Transeksüel bireylerin Amerikan ordusuna alınmaması gerektiğini belirten Trump, tüm çabalarına rağmen sözünü geçiremedi. Savunma Bakanlığı, Trump'ın itirazına rağmen transseksüel bireylerin Amerikan ordusunda görev yapabileceğini açıkladı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN...

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Son zamanlarda federal bölge mahkemelerince alınan kararlar gereği Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2018'den itibaren transseksüel bireylerin askerlik hizmeti için yapacakları başvuruları işleme almaya başlayacak. Adalet Bakanlığı söz konusu mahkeme kararlarını temyize götürürken bu uygulama yürürlüğe girecek." ifadelerine yer verildi.

Washington DC federal bölge mahkemesinin Pentagon’a 1 Ocak’ta alım işlemlerinin başlatılması talimatı verdiği belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığının mahkemeden söz konusu uygulamayı gözden geçirmek üzere mart ayının sonuna kadar süre tanınmasını talep ettiği kaydedildi.

MAHKEMEDEN TRUMP'A İPTAL

Washington Bölge Mahkemesi ise Trump’ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.

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