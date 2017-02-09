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Pentagon Trump Tower'da ofis açıyor

Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın New York'ta bulunduğu zamanlarda ihtiyaç gerekçesiyle kentteki Trump Tower'da ofis kiralayacak.

09.02.2017 - 01:53
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Washington Post gazetesinde yer alan ve Pentagon sözcülerinden Albay J.B. Brindle'a dayandırılan açıklamada, Pentagon'un New York'taki Trump Tower'da yer kiralamak istediği belirtildi.

Brindle, Pentagon'un, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan ve başkent Washington'daki Beyaz Saray'a taşınan Başkan Trump'ın zaman zaman kalacağı New York Trump Tower'daki evine yakın olmak istediğini ve bunun için resmi adımları atmaya hazırlandığını kaydetti.

Donald Trump'a destek olacak Pentagon ekibi ve diğer resmi işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu adımın atıldığını ifade eden J.B. Brindle, kısa zaman içinde Trump Tower'daki ofisin hazırlanacağını belirtti.

Pentagon Trump Tower'da ofis açıyor

YILLIK KİRASI 1,5 MİLYON DOLAR

Trump'ın yaklaşık 30 yıldır yaşadığı New York Trump Tower'da büyüklüğü bin 200 ile bin 300 metrekare arasında değişen bir katın yıllık kirasının 1,5 milyon dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

"NÜKLEER FUTBOL TOPU" HEP YAKININDA OLACAK

Askeri yetkililer, Pentagon'un Trump Tower'da ofis kiralamasının bir gereklilik olduğunu, örneğin "nükleer futbol topu" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanının erişim yetkisi olan nükleer silah kodlarının içinde olduğu çantanın Donald Trump'a yakın olması gerektiğini vurguluyor.

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