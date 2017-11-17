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Pentagon Trump'ı 'yanlışlıkla' istifaya çağırdı

Pentagon'un resmi Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump hakkında istifa talebi içeren bir ileti paylaşıldı.

17.11.2017 - 10:47
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ABD'de dün ilginç bir olay yaşandı. Pentagon, Twitter hesabından, aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu, hakkında taciz iddiaları bulunan siyasetçilerin görevlerinden istifa etmesi çağrısında bulunan bir paylaşımı "yanlışlıkla" paylaştı.

Pentagon Trump'ı 'yanlışlıkla' istifaya çağırdı

PAYLAŞIM RETWEET EDİLDİ

Paylaşım, Pentagon'un resmi Twitter hesabı üzerinden 'retweet'  edilerek paylaşıldı.

Durumun ortaya çıkması üzerine '@deptofdefense' adını kullanan bakanlık, paylaşımı silerek paylaşımın yanlışlıkla yapıldığı belirtti.

Pentagon Trump'ı 'yanlışlıkla' istifaya çağırdı

GÖZDAĞI GİBİ TWEET

Washington'u çalkalayan taciz iddiaları üzerine söz konusu Twitter kullanıcısı "Çözüm belli… Roy Moore, yarıştan çekil. Al Franken, Kongre'den istifa et. Donald Trump başkanlıktan istifa et. Cumhuriyetçi Parti, cinsel tacizleri parti konusu yapmayı bırak. İkiyüzlülüğünüz gibi bu da bir suçtur." paylaşımında bulunmuştu.

Pentagon Trump'ı 'yanlışlıkla' istifaya çağırdı

PENTAGON'DAN "YANLIŞLIK" AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Rob Manning, "Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabını kullanma yetkisi bulunan bir yetkili Savunma Bakanlığı'nın tasvip etmediği bir paylaşımı yanlışlıkla paylaştı. Yetkili hatayı kısa sürede fark edip paylaşımı sildi." açıklamasını yaptı.

Konunun yanlış olduğu söylenerek üstü kapatılsa da bazı çevreler Trump'tan memnun olmadığı için Pentagon üzerinden ABD Başkanı'na "muhtıra verdi" iddialarını ortaya attı.

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