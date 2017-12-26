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Pentagon yetkilisi: UFO'ların varlığında şüphe yok

ABD'nin UFO programının başındaki yetkili, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Detay Haber | 26.12.2017 - 01:38..
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tanımlanamayan uçan cisimleri (UFO) araştıran özel programının ortaya çıkmasının ardından programın direktörü UFO'ların varolduğuna dair şüphe bulunmadığını söyledi.

Pentagon yetkilisi: UFO'ların varlığında şüphe yok

İLERİ UZAY TEHDİDİ TANIMLAMA PROGRAMI

Pentagon, motor gücüyle çalıştığına dair hiçbir işaret olmadan aşırı hızla uçan cisimlerle ilgili belgeler hazırladığını söylediği İleri Uzay Tehdidi Tanımlama Programı'nın (AATIP) 2012'de kapatıldığında ısrar ediyordu. AATIP Direktörü Luis Elizondo ise görevinden sadece iki ay önce ayrıldığını belirtti.

Pentagon yetkilisi: UFO'ların varlığında şüphe yok

"MAKUL ŞÜPHENİN ÖTESİNDE"

Amerikan ve İngiliz medyasına konuşan Pentagon yetkilisi, 'insanlığın sahip olduğundan çok daha ileri teknoloji kullanan UFO'ların varlığının makul şüphenin ötesinde olduğunun kanıtlandığından' söz etti.

Elizondo, ''UFO'ların oluşturduğu potansiyel tehdit karşısında ülkelerin bilinçli olması gerek'' uyarısı yaptı.

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