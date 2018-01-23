Pentagon: YPG Afrin'e giderse desteği kaybeder

Kamışlı bölgesinden PYD/PKK konvoylarının Afrin’deki PYD/YPG militanlarına destek vermek için harekete geçtiği haberleri üzerine AA muhabirine konuşan Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, ABD’nin PYD/PKK’nın paravanı SDG ile ilişkisinin komuta ve kontrol şeklinde olmadığını dolayısıyla böyle bir hareketlilik konusunda bir şey diyemeyeceğini ifade etti.

"DESTEĞİ KAYBEDERLER"

Galloway, “Biz DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer özellikle DEAŞ’a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler.” dedi.

Galloway Suriye haritasında kuzey doğuyu göstererek şöyle devam etti: “Diyelim ki buralarda bir yerdeki (kuzeydoğu Suriye) bir YPG birliği, ‘artık DEAŞ ile mücadele etmeyeceğiz Afrin’deki kardeşlerimizi desteklemeye gideceğiz’ derse artık o zaman kendi başlarına kalırlar. Artık bizim ortaklarımız olamazlar”