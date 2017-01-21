Pentagon:100'den fazla El Kaide militanı öldürüldü

Deniz Albay Davis, yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Süleyman Eğitim Kampı'nın 2013'ten beri aktif olduğunu bildirdi.

"EL KAİDE'NİN EĞİTİM OPERASYONLARINA DARBE VURDU"

Davis, şunları kaydetti: "ABD insanlı ve insansız hava araçları, 19 Ocak’ta Suriye'nin İdlib vilayeti yakınlarında bir El Kaide kampına saldırı düzenledi. 100'den fazla El Kaide savaşçısı öldürüldü. Bu kampın yok edilmesi, El Kaide'nin eğitim operasyonlarına darbe vurdu ve Suriye muhalefeti içerisindeki katı İslamcı grupların savaş alanında El Kaide'ye katılması veya iş birliği yapması konusunda şevklerini kıracaktır."

Davis, ocak ayında 150 El Kaide mensubunun ABD'nin hava saldırılarında öldürüldüğü bilgisini paylaştı.