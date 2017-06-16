Pentagon'dan Bağdadi açıklaması

Arınç, Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili "Bu kararın her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır" dedi.

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ABD ve Katar'dan tatbikat

Tatbikat, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan krizden sonra bir ilk oluyor.