taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5032
EURO
3,9232
ALTIN
141,26
PETR
47,1800

Pentagon'dan Bağdadi açıklaması

Rusya'nın "DEAŞ lideri El Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz" açıklamasına Pentagon'dan cevap geldi.

16.06.2017 - 21:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Rus uçaklarının Suriye'nin Rakka kenti yakınlarına yaptığı hava saldırısında ölmüş olabileceğini açıklamıştı.

"BÖYLE BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ"

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DAEŞ'in lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceği haberlerini değerlendirdi.

Söz konusu haberleri gördüklerini ancak detaya girmeyeceklerini belirten Binbaşı Galloway, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı.

Pentagon'dan Bağdadi açıklaması

İlginizi Çekebilir
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Arınç, Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili "Bu kararın her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır" dedi.
CHP'li Elif Doğan Türkmen adalet yürüyüşünde
Milyonluk telefon faturasını devlete ödeten CHP'li Elif Doğan Türkmen, Enis Berberoğlu yürüyüşüne destek verdi.
Aziz Sancar'dan evrim yorumu
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, evrim tartışmalarının enerjileri boşa harcadığını söyledi.
Ömer Faruk Kavurmacı'ya tutuklama kararı
FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan TUSKON iddianamesi kabul edildi. Kadir Topbaş'ın damadı Kavurmacı, görüldüğü yerde tutuklanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

526
Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

296
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

136
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

178
Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

121
İran'da Kadir Gecesi

İran'da Kadir Gecesi

68
ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

193
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM