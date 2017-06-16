Pentagon'dan Bağdadi açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Rus uçaklarının Suriye'nin Rakka kenti yakınlarına yaptığı hava saldırısında ölmüş olabileceğini açıklamıştı.
"BÖYLE BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ"
Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, terör örgütü DAEŞ'in lideri Bağdadi'nin ölmüş olabileceği haberlerini değerlendirdi.
Söz konusu haberleri gördüklerini ancak detaya girmeyeceklerini belirten Binbaşı Galloway, "Bu haberleri doğrulayacak bilgiye sahip değiliz" açıklamasını yaptı.