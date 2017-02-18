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Pentagon'dan DEAŞ açıklaması

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, DEAŞ terör örgütünün Rakka’daki durumu ve Türkiye'nin çabalarıyla kaynaklarının kesilmesinden söz etti.

18.02.2017 - 03:04
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Pentagon'dan DEAŞ açıklaması

sd

Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davis, Rakka şehrinin kuzey, batı ve güneyden sarıldığını şehrin güneybatısından Deyr ez-Zora çıkan yol dışında DEAŞ’ın kullanabileceği rota kalmadığını söyledi.

"RAKKA'DA SONLARININ YAKIN OLDUĞUNU ANLADILAR"

Rakka’nın güneyinde Fırat Nehri üzerindeki üç köprünün de hava saldırılarıyla kullanılmaz hale getirildiğini belirten sözcü Davis şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ’ın üst düzey liderleri ve birçok bürokratının ve yöneticinin, biliyorsunuz çok bürokratik bir örgüt, Rakka’dan ayrılma sürecini girdiğini ve operasyonlarını nehirden aşağıya doğru taşımaya başladıklarına dair emareler görmeye başladık. Rakka’da sonlarının yakın olduğunu kesinlikle anlamaya başladılar ve şimdi de liderlerinin kaçışını görüyoruz.”

Pentagon'dan DEAŞ açıklaması(Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis)

"TÜRKİYE SAVAŞÇI TOPLAMALARININ ÖNÜNE GEÇTİ"

Her an bölge izlendiği için örgütün şehri fark ettirmeden kalabalık bir yabancı savaşçı grubuyla takviye etme imkanının bulunmadığını ifade eden Pentagon sözcüsü, yabancı savaşçı akışı konusunda şunları kaydetti:

“Onların yabancı savaşçı toplama kabiliyetleri oldukça zayıfladı. Bu birkaç faktörün birleşmesi ile oldu: (Yabancı savaşçı akının durma süreci) Türkiye’de başladı. Sınır boyunca harcadıkları çaba ve Cerablus, El Rai ve Dabık arasında alanı temizlemeleri ile başladı o süreç.”

Musul ile birlikte Rakka’nın da DEAŞ’tan alınacağını ifade eden sözcü Rakka’nın Musul kadar büyük olmadığını ve daha kolay alınabileceğini sözlerine ekledi.

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