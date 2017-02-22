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Pentagon’dan DEAŞ’la mücadelede yeni strateji

ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ'la mücadele stratejisine yönelik rapor ve önerileri gelecek hafta başında Beyaz Saray’a sunacak.

22.02.2017 - 03:08
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Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, yaptığı açıklamada, Pentagon’a verilen 30 günlük sürenin bu hafta sonunda biteceğini ve ABD'li askeri uzmanların rapor ve önerileri gelecek hafta başında Beyaz Saray’a sunmak üzere “hummalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini” söyledi.

Davis, raporun DEAŞ ile mücadelenin Irak ve Suriye’deki askeri ayağının yanı sıra Afganistan, Libya ve diğer ülkelerde örgütle askeri ve sivil unsurlarla mücadele etmeye yönelik tavsiyeler içereceğini ifade etti.

Raporun içeriğine dair bilgiler paylaşmaktan kaçınan sözcü, söz konusu çalışmanın “genel bir strateji çerçevesi” çizeceğini ve Pentagon ile birlikte Dışişleri ve istihbarat girdilerinin de kullanılarak hazırlandığını kaydetti.

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