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Pentagon'dan Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Türk-Amerikan savunma yetkililerinin "Münbiç yol haritasının uygulanmasını" görüşmek üzere 22-23 Haziran tarihlerinde Ankara'da bir araya geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 09:15..
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Türk-Amerikan savunma yetkililerinin "Münbiç yol haritasının uygulanmasını" görüşmek üzeregeçtiğimiz günlerde Ankara'da bir araya gelerek, Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaatlerinin bir parçası olduğunu söyledi

GÜVENLİK PLANININ PARÇASI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway yaptığı açıklamada, söz konusu toplantılarda yetkililerin Münbiç yol haritasının ikinci aşamasına odaklandıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan toplantılar 4 Haziran'da üzerinde mutabık kalınan Münbiç yol haritasının uygulanması için Türkiye ile ABD savunma yetkilileri arasında devam eden diyaloğun ve Münbiç yakınlarında güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik vaadimizin bir parçasıydı. Ek olarak yapacağımız yeni bir duyuru yok." ifadesini kullandı.

Münbiç'te Türk-Amerikan ortak devriyelerin ne zaman başlayacağı sorusuna Rankine-Galloway, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor." yanıtını verdi.

MÜNBİÇ PLANI BAŞLADI

Münbiç yol haritası, YPG/PKK unsurlarının Münbiç'ten çıkarılmasını, örgüt ile ilişkili kişilerin yerel meclis ve konseylerden çıkarılmasını öngörüyor. İki ülkenin üzerinde mutabakata vardığı yol haritasında ayrıca, Türk-Amerikan kuvvetlerinin önce Münbiç yakınlarında bağımsız koordineli devriyeler, daha sonra ise ilçede ortak devriyeler düzenlemesini öngörüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, dün iki ülke silahlı kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra ettiğini açıklamıştı.

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