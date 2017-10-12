Pentagon'dan Nijer saldırısı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer’in güneydoğusunda bir devriye sırasında ABD ve Nijer askerlerini pusuya düşürenlerin DEAŞ militanı olduğunu teyit ettiklerini bildirdi.

Pentagon'un Afrika Masası Sözcüsü Binbaşı Michelle Baldanza, 6 Ekim'de dört ABD askerinin öldürüldüğü saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Baldanza, "Saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını teyit edebilirim ancak saldırı ile ilgili detaylar soruşturma kapsamında olduğu için detaylar hakkında bilgi veremem." dedi.

ABD MEDYASI: 15 DEAŞ MİLİTANININ EYLEMİ

Amerikan medyasına konuşan ve ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi ise saldırının 15 DEAŞ militanı tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), geçen hafta Amerikan askerlerinin Nijer ile Mali sınırına yakın bir bölgede kabile liderleri ile gerçekleştirdiği bir toplantıdan dönerken saldırıya uğradığını, saldırıda üç ABD askerinin yanı sıra dört Nijer askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Daha sonra ise bir askerin saldırı sırasında kaybolduğu ve üç gün sonra cesedine ulaşıldığı bildirilmiş, ABD askerlerinin ölü sayısının da 4'e çıktığı kaydedilmişti.

Saldırıda iki ABD askerinin yaralandığı, dört Nijer askerinin de öldürüldüğü aktarılmıştı.