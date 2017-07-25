Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Albay Davis'e, Orgeneral Thomas'ın cuma günü Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı "ABD'nin Türkiye'nin tepkisini geçiştirmek ve terör örgütü PKK/PYD'ye meşruiyet kazandırmak üzere örgüte ismini değiştirmesini tavsiye ettikleri" şeklindeki açıklamaları soruldu.

Davis, soruya cevap verirken Suriye'de DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelenin öneminden ve hangi unsurların nasıl katkı sağladığından bahsetti.

ABD'NİN ROLÜ SORULDU AMA CEVAP VEREMEDİ

PKK/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) DEAŞ ile mücadelede "etkin" olduğunu savunan Davis, "ABD'nin SDG isminin türetilmesinde nasıl bir rolü olduğu" şeklindeki soruya "Bu konuda elimde bir şey yok." cevabını verdi.

"SDG'NİN ETNİK YAPISINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK"

Bir yıl öncesine kadar SDG'nin 20 bin kişilik grup olduğunu, ancak şimdi 50 bin kişiye ve çok etnikli bir yapıya kavuştuğunu savunan Davis şunları kaydetti:

"SDG'nin etnik kompozisyonunu değiştirmek için çok çalıştık. Başlarda sadece etnik Kürtlerden oluşuyordu. Başta Sünni Araplar olmak üzere diğer etnik grupların memnuniyetle karşılandığı büyük bir çadır kurmaya çalıştık. Şimdi Kürtlerle Sünni Araplar arasında yarı yarıya bölünmüş durumda. Sayısı 50 bin civarında. Dolayısıyla katlanarak büyüdü. Rakka'da özelinde işi yapanların çoğu Sünni Araplardır, orada kontrolü ele almaya hazırlanan yerel gruplar."

PENTAGON KONUŞURKEN PYD AZEZ'DE SALDIRDI

Pentagon sözcüsünün bu açıklamaları yaptığı sırada Azez bölgesinde terör PKK/PYD'nin havan topu saldırısı sonucu 15 Suriyeli yaralandı.

Kel Cibrin köyü yerleşim yerine atılan havan topu sonucu yaralanan 4 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısından 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan bir çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

