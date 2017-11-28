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Pentagon'dan PYD'ye dağıtılan silahlar hakkında açıklama

PYD'ye silahların dağıtılma sebebini DEAŞ ile mücadeleleri olarak gösteren Pentagon, geri toplamak için de yeni hedef koydu.

AA | 28.11.2017 - 22:40..
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Basın toplantısında gazetecilerin Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning'e sordukları sorunlar cevapları, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yazılı açıklamayla verildi.

Pentagon'dan PYD'ye dağıtılan silahlar hakkında açıklama

"TEHDİTLER ORTADAN KALKTIKTAN SONRA TOPLARIZ"

Bir gazetecinin "dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?" şeklindeki sorusunu Pentagon, "Niyetimiz spesifik tehditler ortadan kaldırıldıktan sonra büyük araçlar ve ağır veya personelce kullanılan silahların toplanmasıdır." şeklinde yanıtladı.

Açıklamada ayrıca ABD askerlerinin de sahada silahların kullanımını izlediğini ve ABD’nin destek verdiği kuvvetlerin ABD desteğinin ön koşulu olan Cenevre Konvansiyonu ve Silahlı Çatışma Kanunlarına riayet etmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Pentagon'dan PYD'ye dağıtılan silahlar hakkında açıklama

"PYD'YE SİLAH DESTEĞİ DEVAM EDECEK"

"Bakan’ın (Jim Mattis) dediği gibi Cenevre görüşmelerini desteklemek için mi SDG’ye (PKK/PYD) silah veriyorsunuz?” şeklindeki bir soruya ise Pentagon yetkilileri, DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini ve DEAŞ’a kalıcı bir yenilgi için yapılması gerekenlerin bulunduğunu öne sürerek ABD’nin PKK/PYD'ye destek vermeye devam edeceğini yineledi.

Açıklamada desteğin detayları paylaşılmazken, PKK/PYD’ye verilen desteğin gözden geçirildiği hatırlatıldı.

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