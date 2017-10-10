1 Vize gerilimi sonrası Pentagon'dan açıklama Pentagon'dan yapılan açıklamada "Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" denildi.

2 Katalonya'da bağımsızlık ilan edilecek Katalonya'da referandum sonuçlarına göre bağımsızlığın ilanı Katalan Lider Carles Puigdemont tarafından ilan edilecek.

3 Hollanda'da 7 okulda bomba paniği Hollanda'nın farklı kentlerindeki okullarda bomba ihbarı nedeniyle 7 okul tahliye edildi.

4 ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı'ndan geri döndü ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından ABD'li yolcular havalimanında vize alamadılar.

5 Mandela Etkisi nedir Hayal gücümüzde var olduğunu sandığımız, aaslında var olmayan şeylerin birleşimi mandela etkisi olarak adlandırılmaktadır.

6 Koli bandı ile kendini yapıştırma deneyi kötü bitti Sosyal medyada yapılan bir deney az daha cana mal olacaktı. Kendini koli bandı ile yapıştıran kız boğulmaktan son anda kurtuldu.