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Vize gerilimi sonrası Pentagon'dan açıklama

Pentagon'dan yapılan açıklamada "Türkiye ile gerilim askeri operasyonlarımızı etkilemez" denildi.

10.10.2017 - 19:14
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Vize gerilimi sonrası Pentagon'dan açıklama

Amerikan Büyükelçiliği, 8 Ekim tarihinde, "Türkiye'den yapılan vize başvuruları süresiz durduruldu" açıklamasında bulunmuş, bu kararın ardından, gece yarısına doğru Türkiye de Amerikan vatandaşlarının vize başvurularını askıya almıştı.

ABD İLE VİZE KRİZİ

Pentagon'un Türkiye ile ABD'nin karşılıklı olarak vizeleri askıya almasının ardından yaptığı açıklamada "İki ülke arasındaki diplomatik gerilim askeri operasyonları etkilemez" denildi.

Vize gerilimi sonrası Pentagon'dan açıklama

PERSONELİMİZ ETKİLENMEZ

Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, "ABD ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelerin personelimizi veya operasyonlarımızı etkilemediğini söyleyebilirim" dedi.

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